百里侯選舉倒數計時，全台22縣市候選人競爭非常激烈。台灣民意基金會今（10）日公布最新的台北市長選舉民調，國民黨蔣萬安以29.8％支持度為第一，第二則是無黨籍黃珊珊26.6%，第三則是民進黨陳時中的21.8%。對此，前立委林濁水也點出陳時中的支持度會拉不起來，是因為「抗中保台牌出現破口」以及「年輕人不支持、不挺了」，民進黨卻沒察覺此事，真的太離譜。

林濁水今日在台灣民意基金會發布最新的台北市長選舉民調中分析，陳時中現在的支持度落後，其實不太是因為過往的防疫作為，而是「抗中保台牌」。林濁水接著指出，在今年八月之後，民進黨在台北和桃園、新竹市的年輕人支持度崩盤，這也讓民進黨的強項變成弱項，同時也是對陳時中最嚴重的傷害。

林濁水更強調，除了「抗中保台」讓民進黨的選情出現破口之外，還有一個原因就是「論文門事件」，這也讓民進黨在年輕人心中大失分，但民進黨至今仍沒察覺這事，還想努力推18歲公民權，卻沒有得到太大反應。最後林濁水說，現在民進黨必須把錯誤彌補，提出新政策來吸引年輕人，才不會讓年輕選票流失變成長期化。