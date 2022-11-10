工業電腦廠樺漢（6414）公布第三季財報，稅後淨利6.52億元，年增83.2％，帶動每股稅後純益（EPS）6.15元，較去年同期成長66.2％，齊創單季新高；累計前三季稅後純益14.07億元，年增69.5％，EPS達13.29元，已逼近去年全年9成5水準，全年營收、獲利篤定創高。

樺漢10日召開法說，董事長朱復銓表示，公司第三季營運績效大幅成長主因來自旗下三大事業體同步成長，以及多元多角經營模式發酵，並提供全球在地化，包括供應鏈、製造與銷售等服務，推升單季及前三季營收、稅後淨利、EPS皆創歷史新高。

另受惠美元升值效應，樺漢第三季認列匯兌利益3.86億元，挹注歸屬母公司稅後利益1.41億元，貢獻EPS約1.33元。

樺漢總經理蔡能吉指出，樺漢發展創新商業模式，鎖定企業數位、綠色、資安三轉型，重視雲軟硬整合服務，運用EDA軟體設計與供應鏈管理系統的雲訂閱式服務平台，優化客戶整體效率，目前接單能量飽滿。而先前市場擔憂的缺料問題也已顯著緩解，第四季到明年上半年都可望維持相對健康的表現。

針對第四季營運，朱復銓認為，樺漢目前在手訂單歷史新高，加上公司積極嚴控各項成本與費用，營業淨利穩定成長，且在事業體與產品組合優化下，毛利率可望小幅提升，營收、淨利、EPS將維持穩定年成長目標，庫存去化目標降至90～100天，B／B Ratio第四季預估在1.1～1.15的正常水準。

展望2023年，朱復銓說，雖然面臨全球通膨升息、能源風險與地緣政治等大環境，除了接單動能優於同業之外，品牌通路、系統整合、工控設計等主要業務維持成長動能，「新康創」組織架構調整後，歐洲、國際、軟體三大事業體皆可有高毛利表現，以及匈牙利廠新接訂單生產挹注，帶動稅後淨利、每股盈餘顯著成長，對樺漢抱持「非常健康、審慎樂觀」的正向看法。

此外，樺漢積極拓展永續發展策略，採多元多角經營，1、產品技術「軟硬整合」、「硬軟整合」；2、資源整合「技術＋產品」、「全球製造＋行銷」；3、主軸發展。以及創新商業模式1、企業數位、綠色、資安三轉型；2、雲軟硬整合「工業、淨零元宇宙」、3、價值鏈重組「綠色供應鏈」、「全球製造＋運營」等，搶占市場商機。