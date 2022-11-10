國民黨基隆市長候選人謝國樑（圖右）表示，他將於11日上午反控蔡適應誣告。（張志康攝）

民進黨基隆市長候選人蔡適應，曾多次針對國民黨基隆市長候選人謝國樑涉入德信證券案召開記者會，但認為謝一直沒能講清楚、說明白，蔡適應10日下午在立法委員林楚茵、律師潘兆偉陪同下，赴基隆地檢署檢舉提告謝國樑涉及德信證券掏空案、涉犯洗錢罪、特殊背信罪。

蔡適應表示，他自參選以來，便與競選團隊希望認真推動基隆市的公共政策，但對手謝國樑卻屢用抹黑他的方式來競選。但在此同時，謝卻對金星案說不清楚、講不明白，他認為眾多基隆市民都很關心真正的事實，因此透過法律程序來釐清真相，且蔡適應認為，謝國樑侵占德信證券的1億多元，應該返還。

在整個選戰的過程中，蔡適應認為謝國樑對於基隆毫無心思，謝提出的政策，僅凸顯出他是「市政草包」，這個原因無他，因為謝國樑就只是寄戶口在基隆而已，所以謝國樑對基隆的市政不了解，僅能透過一些公關公司幫他寫稿，完全無法反應基隆發展的真實情形，不然就是靠抹黑蔡適應來達到他的目的。

蔡適應指出，今天他到地檢署告發，藉由司法來釐清整個過程，而且這些問題都沒有看到謝國樑的清楚說明，特別是謝國樑擔任立委期間，所操作的金融遊戲，只要大家不問他就不講，基隆市民想知道他到底有多少家境外公司，要當基隆市長財務必須透明，不能違法亂紀、知法犯法。

對於蔡適應按鈴申告，謝國樑表示，這已經是舊新聞、已經翻頁了，他已提出相當完整的說明，他認為蔡黔驢技窮，試圖移轉他涉及賤賣國土的焦點，其次則是可能想做相關抹黑文宣，才會提告。他將於11日上午反控蔡誣告。