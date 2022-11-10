儘管伺服器面臨短期庫存調整，川湖(2059)第4季營運可望較去年同期兩位數成長，展望未來，川湖表示，2023年及2024年持續成長目標不變。

川湖今天應邀參加券商線上法說會，川湖以生產伺服器導軌及高級廚具滑軌為主，受惠於新廚具滑軌及Whitley伺服器導軌等產品出貨放量，以及新台幣兌美元急貶，川湖今年前3季獲利表現亮眼，今年前3季營業毛利為32.93億元，年增38.53%，合併毛利率為56.67%，年增4.14個百分點，營業淨利為27.51億元，年增43.25%，營業淨利率為47.35%，年增4.9個百分點，稅後盈餘為33.91億元，年增1.34倍，每股盈餘為35.59元。

今年前3季伺服器產品約佔川湖營收70%，廚具約佔28%。

近期伺服器產業進行庫存調整，川湖表示，伺服器這個產業庫存去化速度很快，大約一個季度左右的調整，算是短期的調整，預估調整到明年第1季，第2季新產品就開始出貨，看起來影響不會很大，今年第4季還是會較去年同期兩位數成長。

針對法人提問，美國禁令是否影響大陸伺服器客戶訂單？川湖表示，目前公司客戶還是蠻穩定的，影響數有限。

展望未來，川湖表示，川湖一直是關關難過關關過，公司體質愈來愈好，雖然伺服器短期有庫存調整，但遲早還是要轉換到新的平台，整體營運還在我們目標之內，2023年及2024年成長可期，營運持續成長目標不變。