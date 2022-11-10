財政部公布，111年10月全國賦稅收入初步統計，10月實徵淨額2000億元，年減少194億元(-8.8%)。累計1至10月實徵淨額2兆8261億元，年增加3687億元(+15%)。達成率方面，累計1至10月實徵淨額占累計分配預算數120.1%，占全年預算數103.7%。

主要稅目別變動，10月實徵淨額與上年同月比較，以綜合所得稅及證券交易稅分別減少58及56億元較多，而遺產稅則增加10億元。累計1至10月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加3205億元、綜合所得稅增加1207億元、營業稅增加370億元較多，惟證券交易稅減少825億元、貨物稅減少272億元。

營利事業所得稅，10月實徵淨額1121億元，年減少41億元(-3.6%)，主因暫繳稅款入帳時間差異所致；累計1至10月實徵淨額1兆60億元，較上年同期增加3205億元(+46.8%)，主因110年上市櫃公司獲利大幅成長，致結算申報自繳稅額增加，且暫繳申報稅款亦成長所致。

綜合所得稅，10月實徵淨額343億元，較上年同月減少58億元(-14.4%)，主因110年同期部分上市櫃公司股利因疫情而遞延發放；累計1至10月實徵淨額5972億元，較上年同期增加1207億元(+25.3%)，主因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅均增加所致。

營業稅(含金融業營業稅)，10月受進口稅額及適用外銷零稅率營業人申請退稅增加之交互影響，營業稅實徵淨額較上年同月減少11億元，由負59億元降為負71億元。累計1至10月實徵淨額4360億元，較上年同期增加370億元(+9.3%)，主因國內產銷活動穩定，進口礦產品、化學品、電子零組件等稅額成長及適用外銷零稅率營業人申請退稅增加之交互影響。

貨物稅，10月實徵淨額125億元，較上年同月減少7億元(-5.5%)，其中油氣類因汽、柴油貨物稅調降，減少15億元(-23.0%)；車輛類因進口車稅額成長，增加10億元(+19.6%)。累計1至10月實徵淨額1233億元，較上年同期減少272億元(-18.1%)，其中因汽、柴油貨物稅調降，油氣類減少182億元(-25.8%)；車輛類減少83億元(-12.8%)，主因國內車廠減產及進口車減少所致。

證券交易稅，10月及累計1至10月上市櫃股票平均每日成交值為2226億元、2945億元(上年同期為3640 億元、4710億元)，全月證交稅實徵淨額113億元，較上年同月減少56億元(-33.2%)；累計1至10月實徵淨額1474億元，較上年同期減少825億元(-35.9%)。

關稅，10月實徵淨額111億元，較上年同月增加6億元(+5.8%)，主因調製食品、動物產品及紡織品等進口稅額增加；累計1至10月實徵淨額1141億元，較上年同期增加50億元(+4.6%)，主因調製食品、機械及電機設備、動物產品等進口稅額增加。

土地增值稅，10月實徵淨額56億元，較上年同月減少40億元(-41.2%)，累計1至10月實徵淨額785億元，減少115億元(-12.7%)，均因去年同期有大額稅款案件所致。10月土地增值稅徵起件數3萬8629件，較上年同月減少1萬4069件(-26.7%)；累計1至10月土地增值稅徵起件數48萬8839件，較上年同期減少5萬1852件(-9.6%)。

遺產稅，10月遺產稅實徵淨額31億元，較上年同月增加10億元(+45.7%)，累計1至10月實徵淨額291億元，較上年同期增加 19 億元(+7.2%)，均因大額稅款徵起案件增加。

使用牌照稅，10月實徵淨額7億元，較上年同月減少0.1億元(-0.9%)；累計1至10月實徵淨額668億元，較上年同期增加10億元(+1.6%)，主因開徵車輛數增加。

前10月實徵淨額占分配預算數之比率，前10月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於 100%者有遺產稅(168.5%)、贈與稅(142.4%)、營所稅(141.3%)、綜所稅(123.9%)、營業稅(116.5%)、關稅(104.2%)、使用牌照稅(103.1%)、證交稅(101.4%)、菸酒稅(100.6%)，低於 100%者有土增稅(92.4%)、貨物稅(81.1%)。

各級政府賦稅收入概況，中央政府累計1至10月中央政府賦稅收入(不含中央統籌分配稅款)實徵淨額2兆812億元，較上年同期增加2990億元(+16.8%)；占分配預算數121.6%。地方政府累計1至10月地方政府賦稅收入(含中央統籌分配稅款)實徵淨額6212億元，較上年同期增加483億元(+8.4%)；占分配預算數112.7%。中央特種基金累計1至10月撥入中央特種基金之金融業營業稅實徵淨額236億元，較上年同期增加18億元(+8.1%)；健康福利捐實徵淨額235億元，較上年同期減少5億元(-2.2%)；長照基金766億元(其中421億元來自房地合一課徵所得稅，235億元來自菸稅，110億元來自遺贈稅)，較上年同期增加200億元(+35.4%)。