美國總統拜登周三表示，他認為推特老闆馬斯克與其他國家的關係「值得關注」。

在記者會上，當被問及他是否認為馬斯克對國家安全構成威脅，以及馬斯克在沙烏地阿拉伯財團協助下收購推特是否應該受到美國政府調查時，拜登表示：「我認為艾隆．馬斯克（Elon Musk）與其他國家的合作或技術方面的關係值得關注」。「不管他是不是在做什麼不恰當的事，我這麼說並不是在暗示什麼，我指的是這些事值得關注」。

白宮上個月表示，有關於美國正在討論對推特等馬斯克旗下一些企業進行國安審查的報導並非事實。

馬斯克收購推特引發一些疑慮，包括他可能面臨那些試圖掌控網路言論的國家施壓。

馬斯克是全球首富，也是電動車大廠特斯拉的執行長，而特斯拉將中國視為重要的市場和生產基地。特斯拉的上海廠去年貢獻該公司全球交車量的一半左右。除此之外，馬斯克還是火箭與衛星網路公司SpaceX等公司的執行長。

馬斯克此前曾建議將台灣部分控制權移交給北京，來化解決中國和台灣之間的緊張關係。他也曾經表示，中國要求他保證不會在當地提供SpaceX的星鏈（Starlink）網路服務。日前馬斯克提議烏克蘭將克里米亞永久割讓給俄羅斯，並表示SpaceX不能無期限資助在烏克蘭的星鏈服務。

政治風險顧問公司Eurasia Group負責人Ian Bremmer曾在推特上表示馬斯克告訴他曾直接與普丁和克里姆林宮當局討論過烏克蘭問題，且馬斯克還告訴他克里姆林宮的紅線為何。馬斯克已在推特上否認此事。

由於馬斯克宣布收購推特後風波不斷，截至本周二，今年以來特斯拉的股價已將近腰斬，也使得馬斯克的財富淨值跌破2000億美元，儘管這無損於他的全球首富地位。

周三特斯拉股價重挫7.17%，收在177.59美元，創下兩年新低，因馬斯克在完成以440億美元收購推特的交易後，再度出售該電動車製造商價值39.5億美元股票。

為了將推特私有化，馬斯克自掏腰包砸下數十億美元，並獲得幣安（Binance）、BAMCO、Andreessen Horowitz、推特前執行長Jack Dorsey，以及被喻為「中東股神」的沙烏地阿拉伯親王Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz等合作夥伴提供資金。在馬斯克完成交易後，美國參議員Chris Murphy已經要求對沙國持有推特股票的國安影響進行調查。