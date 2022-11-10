屏東地檢署再度查獲賄選案，三地門鄉某鄉代候選人的謝姓樁腳涉嫌以每人每票2000元行賄，案經檢警調查後，發現謝姓樁腳將賄款及候選人宣傳單裝在塑膠袋內交給選民多人，認謝涉犯選罷法罪嫌重大，向屏東地院聲請羈押，但法官裁定5萬交保。

屏檢指出，近日接獲情資，指稱謝姓樁腳為使某候選人當選三地門鄉民代表，在今年10月間開始以每人每票2000元的金額行賄，案經調查後，發現謝姓樁腳將2000元賄款及鄉民代表候選人的宣傳單裝在塑膠袋給選民多人。

屏檢表示，案經9日檢警實施搜索、帶回選民數人，並經選民指證及繳回犯罪所得後，認謝姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之對有投票權人交付賄賂罪嫌重大，且有勾串及逃亡之虞，進而向屏東地院聲請羈押，但法官認雖有羈押事由，不過得以具保替代，因此諭知5萬交保。

屏檢提醒，買票賄選嚴重破壞選舉的公平競爭，影響民主政治健全發展，為此，鄭重呼籲民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉（檢舉專線：0800-024099按4），共同為乾淨選舉努力。