「獵人祭」演唱會今舉辦記者會宣布門票19日開賣。（台灣好基金會提供）

「獵人祭」演唱會將於明年1月15日在台北流行音樂中心舉行，將由9組歌手攜手輪番開唱，包括桑布伊、葛西瓦、黃偉晉、婁峻碩、范逸臣、Matzka、舒米恩、動力火車及家家；今（10日）舉辦門票開賣記者會，會後受訪提及天后張惠妹的子弟兵葛西瓦，將於年底推出全新母語專輯，演唱會開唱時間巧遇宣傳期忙得過來？他開心表示沒問題：「還可以在演唱會上唱新歌。」一旁范逸臣等人開玩笑拱他乾脆演唱會當天，在場外設攤賣新專輯CD等周邊商品。

特別的是，家家是本次演出陣容唯一女聲，她笑說：「我也是今天記者會才發現，我也很驚訝，我看起來像男生嗎？我平時就是跟他們太熟了。」有趣的是，首次與歌壇前輩哥哥姊姊們合作的黃偉晉，今記者會上不停冒汗，似乎很緊張？他直呼：「真的非常榮幸，不敢相信會邀請我，讓我更靠近現實。」現場媒體虧他今天特別拘謹，黃偉晉不敢胡來，笑稱自己「剉咧等」。

范逸臣也對能盡己之力幫助原民文化感到開心：「有這次機會真的很難得，不單是音樂會還有傳承，將（門票）收入用於幫助原民音樂，讓年輕人對族語更有興趣及自信。」提及這幾年疫情，范逸臣坦言前2年取消很多活動、嚴重影響收入：「我想各行都一樣，現在大家對這件事（防疫）比較知道如何應對，這1、2年學到基本常識，可以杜絕很多感疫機會。」不擔心演唱會倒數2個月即將舉行。

陳鎮川為此次演出親自坐鎮操刀，歌手陣容令人耳目一新，幾乎都是之前彼此沒合作過的。記者會上，陳鎮川揭曉演唱會主視覺由黃宣（YELLOW）拍攝並擔任形象大使，表示黃宣除了是在新生代之中最具影響力的歌手，身為原住民的黃宣，也將許多創作及可能性透過音樂形式呈現，因此選擇擁有強烈個人特色的他擔任該角色再適合不過。

台灣好基金會以鐵花村的基礎，今年推出「台灣好音樂─原住民音樂人才培育計畫」，培養有意從事音樂創作的原民青年，讓古老的歌謠可以傳唱，並於明年1月舉辦「獵人祭」演唱會，不僅邀集眾多原住民歌手獻聲，當天還會有多位原青創作者一起登上舞台輪番演出，希望支持更多原住民青年，並給予更大的舞台展現自己的創作。「獵人祭」演唱會門票11月19日在拓元售票系統開賣。