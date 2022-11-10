中國外交部發言人趙立堅10日主持例行記者會。有記者就加拿大方面即將宣布的新印太戰略提問。趙立堅指出，加方有關涉中言論違背事實，充滿意識形態偏見，公然干涉中國內政。中方對此堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

趙立堅強調三點，第一，中國堅持和平發展，宣導開放包容，踐行合作共贏，始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者。國際社會對此有目共睹，中國的發展是世界的機遇，是世界和平力量的增長，無論發展到什麼程度，中國永遠不稱霸，永遠不搞擴張。

第二，和平發展、合作共贏是時代潮流，也是亞太地區國家共同願望。制定所謂「印太戰略」是加方自己的事，但不管加方提出什麼樣的地區戰略，宗旨都應該是互利共贏，而不是零和博弈，抱守冷戰零和思維，挑動集團政治和陣營對抗的做法，不得人心，也不會得逞。

第三，國與國關係只能建立在相互尊重，平等互利基礎之上，中加關係也不例外。台灣、新疆、香港事務純屬中國內政，不容他國指手畫腳。

趙立堅表示，當前中加關係正處在十字路口，兩國關係何去何從，關鍵在於加方能否回歸理性務實軌道，客觀公正地看待中國。