新北市消防局副局長陳祟岳、李清安接力視訊參加由印度德里舉辦「2022危機管理網年會」。（新北市消防局提供）

新北市消防局於11月8、9由陳祟岳、李清安兩位副局長接力視訊參加由印度德里舉辦「2022危機管理網年會」國際年度的防災盛會。會中由資通管考科鄭有倫科長以「全災型智慧化指揮監控指揮中心（EDP）」為題發表專題，清楚說明新北市政府如何開發「全災型智慧化指揮監控指揮中心（EDP）」進行整合多元科技，並運用於各類災害應變的成功經驗。

消防局表示，此次經驗分享過程獲得熱烈討論與迴響，對於新北市運用科技於防災管理的做法給予肯定，透過危機管理網的跨國平台，提升新北市防災專業的能見度、落實防災外交。

危機管理網為日本於2002年發起，以世界各國主要城市為會員，倡議國際都市分享防災經驗組成危機管理網絡，目前國際會員城市分別有新北市、德里、東京、曼谷、河內、雅加達、吉隆坡、馬尼拉、首爾、新加坡、仰光、烏蘭巴托、台北市、倫敦等14個城市，各會員城市透過定期國際搶救災訓練交流及各類防救災害經驗分享進行實質合作，持續強化會員城市之間的交流。

本次會議由主辦城市印度德里、日本東京、新加坡、馬來西亞吉隆坡與新北市及台北市，5個國家6個城市分享防救災議題，新北市消防局以「全災型智慧化指揮監控指揮中心（EDP）」為題分享智慧防災成果與防救災經驗，包含智慧防災、防救災數位創新與緊急救護等智慧系統等相關議題進行研討，透過經驗分享共同提升災害防救實務運作專業能力，新北市政府以防災外交出發，再度成功為台灣發聲。

新北市消防局長黃德清表示，危機管理網組織展現各國際城市夥伴緊密合作與相互支持的能量，參與國際會議除吸取防救災新知，瞭解各國災害防救運作機制，更能進一步推動城市間合作，拓展新北市的防救災觀念與視野。