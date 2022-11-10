郎祖筠上台時無法講話。（林淑娟攝）

郎祖筠上台時無法講話被扶下台。（林淑娟攝）

郎祖筠和乾兒子范少勳開玩笑說要穿這雙「青龍逐邪襪」上台演出，保平安。（林淑娟攝）

春河劇團《魔法阿媽》11日至13日將於台北表演藝術中心演出，10日下午舉辦彩排記者會，結果該劇靈魂人物、飾演道士阿媽的郎祖筠，才剛演完序場就開始渾身不對勁，準備要拍照受訪時，她勉強上台卻根本講不出話又被攙扶下台，後來強忍上台受訪，臉色發白且仍不停打嗝、乾嘔、發抖，需要人攙扶。導演范瑞君、演員范少勳、侯彥西等人緊張神情溢於言表。

郎祖筠事後坦言自己有特殊敏感體質，不過以前排練和演出多場從沒發生過這種狀況，但今天序場演完一走出去，她就知道不對了，「一直打嗝，愈來愈嚴重，打嗝打到胃都要跑出來的了，是我可以感受到最嚴重的一次。手一直發抖，手指都是冰的，感覺胸口一直有東西壓著，整個人就像快要變形，頭的天靈蓋以上是麻的。」她說，可能這表演場地是新的，加上不知道怎麼衝撞了讓其中一位比較不高興，「祂們信以為真，不知道我沒法力。所以緊急拜託特助趕緊打給道長，道長給了一段咒，我在台上所有手勢、咒語都是真的，但平常不會念出急急如律令這一句，因為那是較凶的法，是有法力的，有在修的人不會這麼凶，所以我們的台詞改成度化，但道長今天給我這段咒語就是要唸出『急急如律令』。我也有趕緊請其他特別的人暗中處理」。

她說自己是基督徒，所以平常不太講這些，「可能剛剛演太認真了，所以有一些就來了，今天遇到的這個比較厲害，讓我有點被奪舍的感覺。不得不相信冥冥之中有不同次元，尤其我體質特殊，只能說很多東西不是假的」。

郎祖筠也分享，現實生活中有位觀眾寫信跟她分享看劇時，發現田都元帥現身護佑台上台下眾人的特殊觀賞體驗；對方本身是乩身，家裡拜玄天上帝與王爺，他9月10日觀賞高雄場《魔法阿媽》時，其中有一段「作旬」的橋段，因為太真實了，她的手勢什麼都是真的，「他看到一大堆好兄弟前仆後繼往台上衝，突然間看到一道金色結界，像一個框般把舞台圈起來，台下第一排正中間站了一個穿著盔甲的將軍，面對舞台，手裡拿著祂的兵器，大聲說『退下』，好兄弟們就都不見了。當他想要看清楚是哪位將軍時，在他身後的王爺悠悠地說是田都元帥來了。田都元帥是戲曲神，幫我們把結界護好，當天後面還有一段普度的戲，也是有好兄弟跟著演員進來，但要進來瞬間就被結界彈開」。

她說，「這位觀眾說他前一天有跟神明報告隔天要去看這齣戲，隨口問神明有沒有要跟，結果才坐下，就感受到王爺也來了」。當這位觀眾與朋友分享這段觀劇體驗時，還被朋友虧：「平平大家買一樣價錢的票，為什麼你看到的比較精彩？」郎祖筠笑說：「可能王爺幾十年都只看歌仔戲有點膩了！」她要觀眾不用太擔心，「如果你是特殊靈異體質，說不定你會看到更精彩的！」

郎祖筠說，今天的異狀已經解決了不會有事，會再跟道長好好聊聊，還笑說這齣戲有一個周邊商品「青龍逐邪襪」，比踩小人襪還厲害，襪底有道長寫的一道符咒，可能之後幾場演出都要穿上這雙襪子保平安，妙的是，之前在新竹演出時竟然一下子就賣光光。

導演范瑞君坦言有被今天彩排的狀況嚇到，不過劇場演出一定會有祭台儀式，因為敬天地是很重要的事，「這不是迷信，我們要謝天謝地，敬天地畏鬼神！這也是《魔法阿媽》卡通版原有的精神！」

首度演出舞台劇的范少勳說，正式上舞台才發現自己很多舞台劇的專業術語都不懂，之前一開始講話輕聲細語，還被大家說「也太溫柔了吧」；此外，他有一段跟劇中媽媽、一心戲劇團當家小生孫詩珮的對手戲，「我永遠會忘記要轉去哪！總是忘記動作，最後就乾脆低頭給媽媽轉，還被虧太偷吃步！反正在舞台上出錯的話，媽媽一定會救我！」