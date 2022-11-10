1名駕駛開車與62歲父親騎車載9歲女兒發生車禍，父親和女兒遭撞擊後疑似撞上分隔島，雙雙慘死。（翻攝畫面）

昨(9)日桃園市桃園區中正路發生死亡車禍，陳姓男子載著女兒放學時，疑似遭到休旅車追撞，噴飛撞到分隔島雙雙死亡；警方初步研判，陳男遭車追撞後，疑似緊張誤催機車油門，導致機車瞬間加速，直接衝撞一旁的分隔島，後座女兒當場死亡，陳男則送醫不治；檢方今天和法醫相驗釐清死因，家屬也到場了解狀況。

據《ETtoday新聞雲》報導，警方初步研判62歲陳姓父親遭撞後，疑似緊張誤催機車油門，造成機車瞬間加速，而直接撞到分隔島，導致父女2人雙亡；另外肇事的68歲駕駛是農夫，在桃園市區擁有土地，平日以務農耕作為主。

據了解，該路段原有3線道，因捷運施工道路縮減，因而形成機、汽搶道狀況出現，而肇事男子因超車不當、未保持安全距離，因此而追撞雙載的陳姓父女。

據悉，陳姓父親從事金融業，目前已經退休，因「老來得子」專責在家照顧9歲女兒，陳男也對女兒疼愛有加，父女倆相依為命，突如其來的車禍，也讓家屬在製作筆錄時，忍不住慟訴「怎麼會這樣？」對於2人的離世無法接受；陳男另有妻子，目前已經分居，妻子相驗時也有到場。