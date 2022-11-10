11月11日被稱為光棍節，南投縣環保局挑這天舉辦環保音樂會，並以「1111不落單、一起環保不孤單」為主題，邀請溫妮、Shawn尚融、紫羅蘭樂團表演，民眾自備環保餐具，不但可享有美食折扣優惠，現場還舉辦抽獎活動，包括iphone手機、掃地機、switch等大獎。

環保局長李易書說，今年以不同方式，呈現包括空氣汙染防治、水汙染防治以及環保稽查成績等環保工作成果。

11月11日下午5點起，環保局在縣立體育場的廣場舉辦環保音樂會，時間一到就開放民眾入場，並且到服務台領取園遊券，園遊券附有摸彩券，數量有限，送完為止。

環保局透過音樂會發表工作成果，會場也將設立宣導攤位，及闖關遊戲活動，通過者也會贈送環保餐具，帶著環保餐具到攤位可享有美食折扣優惠。

音樂會表演節目，包括小丑特技氣球、喜裂克文化藝術團、紫羅蘭樂團及在地社團演出，藝人Shawn尚融、溫妮也將和大家見面。