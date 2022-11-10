岡田將生在《旅行護理師》中飾演美國回來的旅行護理師那須田步。（翻攝自MyVideo）

安達祐實在《旅行護理師》中飾演護士金谷吉子。（翻攝自MyVideo）

日本醫療劇《旅行護理師》找來岡田將生闊別10年再度合作中井貴一，剛開播就刷新今年秋季最佳首播收視成績。岡田將生飾演美國回來的旅行護理師「那須田步」，醫術精湛但態度高傲，面對不公不義直接和病患對嗆，害得醫院與他都被迫承受被告風險，讓同樣身為旅行護理師的中井貴一看不下去，當眾開罵，「你是愚蠢之人，是個無法控制情緒的笨蛋護理師，還是個不懂規避風險的臭小鬼，根本是自作自受！」岡田將生發怒直揪中井貴一衣領，火爆場面一觸即發。

中井貴一飾演的「九鬼靜」，看似只會迎合有權有勢的醫師，實際上卻是默默觀察整個醫院生態。中井貴一就發現，醫院名醫為了幫VIP病患動手術插隊，數度延後其他病患的開刀日程。就在VIP手術前，名醫因故病倒，病情一度陷入危急，中井貴一趁著獨自照顧名醫，不但沒有要幫名醫急救，還突然變臉威脅，「像你這種沒良心的醫師我根本不在乎，只是還有要等著你做手術的病患。願意向我保證幫普通病患動手術吧？不然就這樣死去好了！」瞬間黑化的演技讓網友驚豔，「又暖又腹黑，愛死」。

配角還有飾演護士的最強童顏女星安達祐實，劇中她明知豬哥病患把醫院當酒店，頻頻對女護士伸鹹豬手，但當她被公然揉屁股，卻沒有喝斥制止，反而在事後泰然自若表示，「我是為了讓工作順利進行才讓他摸的，與其浪費時間在怪物病患身上，還不如趕快做完工作去照顧其他病人。」冷靜行徑讓岡田將生超傻眼。《旅行護理師》每週六在MyVideo線上跟播。