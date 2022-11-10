中國外交部發言人趙立堅10日主持例行記者會。記者提問，據報導，中國氣候變化事務特使解振華和美國總統氣候問題特使凱瑞均表示在COP27期間進行了非正式會談。解振華表示中美尚未開啟正式會談，談判中斷是美方責任，希望美方能夠主動清除障礙；凱瑞則呼籲中國加快去煤炭行動。趙立堅回應，中美氣候特使一直保持著非正式溝通。中方在中美氣候變化商談上的立場沒有改變，中國是生態文明的踐行者，是氣候治理的行動派，一直堅定不移積極應對氣候變化。

趙立堅介紹稱，近10年來，中國在節能提高能效，發展可再生能源、交通建築等領域所作貢獻，占全球總量的30％-50％。中共二十大報告強調，中國將積極穩妥推進碳達峰、碳中和，積極參與應對氣候變化全球治理，這彰顯了中國推動綠色發展，促進人與自然和諧共生的堅定決心。

「我們希望發達國家盡快兌現1000億美元的承諾，並提出適應資金翻倍路線圖，增進南北互信和行動合力。」趙立堅表示。