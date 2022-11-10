南台灣今年秋季仍十分酷熱，導致高雄小番茄病害加速擴展，發生嚴重瘋欉現象，高雄市長陳其邁及農業委員會副主委陳駿季等人前天到美濃及杉林區田間視察小番茄災損，市長向農委會爭取現金救助，中央於今日公告高雄市番茄辦理現金救助及低利貸款，自11月11日起至11月21日止（假日不休息）受理農民申報。

高雄市番茄種植面積約450公頃，集中在旗美區及阿蓮、路竹等區，其中美濃區209公頃、阿蓮區47公頃、旗山區37公頃及杉林區34公頃，各產區近來陸續反映番茄因9至10月高溫乾旱導致生育異常及生長勢差等現象，受災逾2成，經市府向農委會爭取，邀集改良場及農糧署確認高市番茄災損情形已達現金救助門檻，隨即向農委會爭取番茄每公頃5萬1000元的現金救助及低利貸款。

農業局局長張清榮提醒農友，請高雄市種植番茄且受災損失達2成以上之農友，務必於11月21日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，盡速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。