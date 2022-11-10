鴻海(2317)今（10）日召開線上法說，董事長劉揚偉對2023年營收及毛利率較中性看待，保守預期將持平今年，營運仍以獲利極大化為目標，但提升毛利率策略方向不變，預期2025年毛利率達10％目標仍有可能達成。為強化集團競爭力，明年資本支出將高於今年。

同時，劉揚偉指出明年將是鴻海在電動車事業非常關鍵的一年，許多合作案都會陸續展現成果，並透露新客戶還會有2家傳統車廠、3家新創公司加入，目前已有2家新創公司加入，傳統車廠潛在客戶則有1家即將落地，會先從組裝做起，並據此將有些零組件需求契機。

劉揚偉表示，考量通膨、疫情及國際政經局勢等3因素影響，以及今年營收成長優於預期、墊高比較基期狀況下，對明年資通訊（ICT）業務展望較中性看待，保守預估營收將持平今年、毛利率亦中性看待，經營上仍以獲利極大化為目標。

對於四大產品線明年看法，劉揚偉表示，目前看來仍以雲端網路產品最強，其次依序為電腦終端、元件與其他產品，消費智慧產品預期墊底、可能略遜於今年。財務長黃德才指出，第四季雲端服務供應商（CSP）需求持續成長，多數伺服器客戶明年資本支出未明顯降低。

不過，為維持既有ICT產業競爭力，並擴大3+3新事業布局，劉揚偉表示，鴻海明年資本支出將會高於今年。其中，中國大陸仍是整體資本支出比例最高地區，其他海外地區則因應客戶及市場需求，持續拓展台灣、越南、印度、墨西哥、美國、捷克等地產能。

劉揚偉指出，提升毛利率向來為集團目標，但近2年的特殊狀況，使某些類別產品表現特別突出，帶動營收大增。ICT產品毛利率雖不高，但還是會賺錢，因此維持獲利極大化目標，希望新事業中毛利較高產品需求明、後年提升，2025年毛利率達10％目標仍有機會達成。

電動車相關進度方面，劉揚偉表示，MODEL C預計明年下半年正式交車，俄亥俄州廠電動皮卡、INDI EV原型車及Monarch電動農用車陸續導入。而印尼電動巴士和電池生態系、高雄電池中心及墨西哥車用零組件廠，亦是明年發展重點。

車用半導體方面，劉揚偉指出，鴻揚半導體今年已完成1200V碳化矽金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）製程開發，目前和多個客戶接洽中，預計今年底開始接受新產品訂單，預計明年下半年取得車規認證，並開始量產碳化矽（SiC）、提供模擬測試等服務。