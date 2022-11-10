工業電腦大廠樺漢(6414)公布2022年第三季營運成果。樺漢2022年第三季合併營收為新台幣321.61億元，營業利益12.13億元，加上匯兌利益3.86億元的注入，按持股比例計算，歸屬於母公司稅後淨利為6.52億元，稅後每股盈餘(EPS)為6.15元，匯兌約當貢獻第三季稅後EPS 1.33元，在外流通股數較去年同期增加10.27%，第三季EPS仍繳出季增47.8%、年增66.2%，創單季獲利歷史新高的優異成績。第四季營運展望，在手訂單金額持續創高，BB Ratio有機會來到1.1~1.15的水準。

2022年第三季營收、獲利改寫歷史單季新高，樺漢表示，集團近年來積極擴大業務接單動能，以提升集團整體獲利表現為目標，從2022年三大事業體第三季營收比重分別為工控設計22%、系統整合44%、品牌通路34%來看，在面對全球通膨升息、能源風險與地緣政治等大環境負面因子的干擾，經由多元多角的經營模式，包括產品、技術、市場、行銷與服務，並提供全球在地化創新商模，包括供應鏈、製造、銷售與運營等服務，效益展開，不僅促使本季整體營收年增率大幅成長37.4％、絕對金額增加了87.5億元，亦隨著整體營收規模放大，推進今年整體毛利、營業利益、歸屬於母公司稅後淨利絕對金額皆有明顯逐季成長的態勢。

2022年第四季營運展望，在手訂單金額持續創高，BB Ratio有機會來到1.1~1.15的水準，在2022年第四季，樺漢將有大型遊戲機台與彩票機新訂單逐步加入生產排程中，並隨著布達佩斯新廠產能學習曲線提升，精進營運獲利表現，以目前三大事業體在手訂單金額持續創新高，且依照掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio已從第三季的1.25~1.3來到第四季有機會1.1~1.15的水準，整體接單動能強勁；另一方面，樺漢預計第四季將有包括AI圖形平台、電力節能平台、汽車IC設計平台等三個ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)開放性平台問市，樺漢可望隨著運用集團高競爭力之ESaaS開放性混和雲解決方案和服務的訂閱式需求持續增加，創造工控產品結合軟體、雲端服務高附加價值的差異化，並對樺漢個體未來營運帶來正面的挹注。

此外，子公司Kontron轉型IoT產業，淨利從2021年起5年以CAGR 20%放大至1.2億歐元之目標前進。樺漢旗下持股比例約27.6%的Kontron，持續謹慎面對整體大環境變動的風險，但為深耕IoT市場的重要里程碑，即便擬出售之IT Service業務於2022年營收約為3.8億歐元，藉由IoT利基市場的利潤優勢及該領域併購活動，2022年營運目標預計達11.2億歐元、EBITDA大於10%之目標並未改變。進一步從Kontron目前包括歐洲、國際、軟體事業體的在手訂單及毛利率來看，Kontron未來隨著整體營運方向轉型至毛利率更高的IoT產業，將推進公司整體營收、EBITDA有機會在2023年起分別以年複合成長率18.6%、25.4%成長至2025年，分別達到20億歐元、2.6億歐元，淨利有望從2021年至2025年以CAGR 20%放大至1.2億歐元之目標前進。

樺漢集團策略，兩大營運方針、六路並進。樺漢集團面對升息、通貨膨脹、能源成本上漲，以及地緣政治等不可控的大環境因素，一方面持續採取「多元多角經營」策略，透過產品技術、資源整合，進行多元多角發展，另一方面，採取「創新商業模式」，包含企業三轉型、雲軟硬整合、價值鏈重組等持續擴大營運市場版圖，並以3E-「EPS + ESG + ESaaS」為集團永續發展核心目標，以期隨著運用集團高競爭力、高附加價值差異化之產品與服務訂單持續增加，不僅拉升樺漢集團在不同產業領域的市占率表現，亦創造集團整體營運中長期正向高成長的效果。