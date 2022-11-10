知名主持人陶晶瑩闖蕩演藝圈多年，從歌手身份出道，推出多張唱片，因緣際會下嘗試主持綜藝節目《好彩頭》成名，穩健台風和流利口條受到不少觀眾青睞，主持多個節目也累積不少人脈，先前開演唱會狂收祝賀花籃，可見好人緣；近日陶晶瑩曬出與5位女星的合照，全是演藝圈中的大咖，讓柯佳嬿笑稱「滿桌才女」。

陶晶瑩今日在社群平台上發文：「總算有一次，全員到齊！窗外的雨擋不住四面八方而來的熱情，女人們説著說著就互相療癒，法力大增～～～」，由於聚會成員大多都結婚，她自嘲是「怪奇少婦們」，女星們看起來妝容輕薄，有些人似乎是素顏出席，氛圍較為隨性，好久不見的林依晨氣色很好，托著半邊臉頰入鏡，戴著黑色帽子的徐佳瑩則雙手比YA，看起來非常活潑，同桌的魏如萱、許哲珮、蘇慧倫狀態都很好，照片中的女星大多都是歌手，林依晨過去也曾出過唱片，讓柯佳嬿在貼文下留言：「第一次看見什麼叫滿桌才女～」。

女星于子育也誇：「這個聚會也太閃耀了」，大批網友留言：「蘇慧倫耶～好強大的少婦陣容！」、「這是女子天團耶」、「大家皮膚都好好」、「這桌累積了好幾座金曲金鐘獎」、「現場沒有引起暴動嗎，這麼多巨星」、「這是仙女日吧」、「這個畫面太美了」、「久違了林依晨」。