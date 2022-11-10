新北市三重區今（10）日上午8時許發生一起死亡車禍，1名60歲郭姓男子騎乘機車，由重新路往台北方向前進時，在中正南路口不慎自撞分隔島，救護人員到場將他送醫急救，不過仍在9時45分宣告不治。

據悉，郭男上午是準備騎車前往台北市上班，但在路口不明原因撞上分隔島，由於死者自撞後即失去意識，無法立即進行酒測，須待抽血化驗後才能確認是否有酒駕情況，因此詳細車禍原因仍待釐清。

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