「2022 仙境西拉雅 山海圳－大圳之路」健走活動將在12月3日登場，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今日舉辦大圳之路系列活動啟動記者會，由觀光局西拉雅國家風景區管理處處長徐振能、行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處觀光股張朱明股長、大西拉雅觀光圈聯盟陳盟主永成等貴賓蒞臨，更有高人氣啦啦隊樂天女孩當嘉賓助陣，熱力邀請大家報名大圳之路健走，歡迎一起來見證國家級綠道的壯闊美景。

大西拉雅觀光圈盟主陳永成表示，過去西拉雅最為人所知的特色是壯闊的山景和明媚的水庫景色，除了有大家熟悉的事關子嶺溫泉，西拉雅還有很多農產品和多樣水果，以及許多特色民宿，歡迎全國朋友來我們大西拉雅商圈遊玩。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，西拉雅國家風景區是全台灣第二大的風景區，山海圳國家級綠道是臺灣第一條以「綠道」（Greenway）為名的長距離步道包含「內海之路」、「大圳之路」、「原鄉之路」與「聖山之路」四大主題，串聯起不同的體驗路線。從海拔0M到3,952M，總長177公里，串連的不只是山海之間的各個鄉鎮與部落，還有台灣四百年來的風土民情。而「大圳之路」正好坐落在我們西拉雅國家風景區管理處的轄區內，這次以健走的方式邀請大家一起來感受最親民、最悠閒的大圳之路（烏山頭－茄拔天后宮，綠道編碼MSTW07），從烏山頭水庫為起點出發，轉導水路行經日治時期八田與一所建的「曾文橋新舊渡槽」、「渡仔頭溪渡槽」及「官田溪渡槽」三大渡槽橋，再沿著嘉南大圳南幹線來到善化茄拔天后宮。

處長徐振能也透露第一次舉辦活動，這次只開放600個名額，之後健走活動將連3年舉辦，獎牌也會分成三塊，錯過今年就無法完整蒐集，邀請大家一起來參加健走活動，齊心完成獎牌。

而健走活動也特別邀請中華職棒樂天桃猿隊球星、啦啦隊樂天女孩到現場助陣，健走途中設置了20個QR code掃碼答題，只要完成10題就可以回到烏山頭領取活動特別設計的獎章！這次大圳之路的獎章特別以3年來設計，只要連續3年報名且完成活動就可以蒐集到我們轄區內「山海圳路線」的完整獎章，相當具有紀念價值，絕不能錯過！今年開放報名限額600人（額滿為止），歡迎各位圳男美女一起來健走、集章，報名健走的參加者還可以獲得活動消費券到我們的市集攤位消費哦！

12月3日當天上午除了大圳之路健走活動，在烏山頭風景區舉辦有西拉雅市集、舞台展演、水庫導覽，重磅邀請到氣勢磅礡、鼓動心弦的「十鼓擊樂團」前來演出，更特別推出「十麵埋福」品嚐體驗，由臺南在地農特產製成的麵食（包含菱角麵、芝麻麵、竹炭麵、葛鬱金麵…等）讓大家品嚐。12月4日西拉雅市集則會移師到官田遊客中心大草原舉辦，現場還有吉祥物見面會、民歌演唱、互動遊戲體驗，歡迎大家一起來聽民歌，更多相關活動資訊大家敬請期待！