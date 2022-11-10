國民黨台北市長候選人蔣萬安辭掉立委展示破釜沉舟的參選決心，對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬同樣帶職參選，他說，如果蔣萬安委員要宣示決心，他想選台北市長已經很久了，應該第一天參選就宣示決心辭職才對，到選前兩個禮拜才辭職，看不出來除了選戰新聞價值多一則之外，對於市民朋友、對於台北市政有什麼正面的幫助，所以不理解這動作與決心有什麼關係。

對於是否比照辦理辭立委？鄭運鵬說，他的決心就是從他參選第一天開始，行程密度是對手的好幾倍，民進黨用鄭文燦市長8年的好成績，用最多的拜會，2個半月來跑了上千場行程，用最大的誠意、最好的政績來說服市民朋友繼續讓桃園光榮8年、起飛8年，這就是他決心的展現。

民進黨台北市長候選人陳時中今天下午赴桃園與鄭運鵬、桃園市長鄭文燦等一起到仁海宮上香隨後進行車隊掃街，陳時中則說，台北市長辯論會完之後對手就積極展開負面選舉，用辭職當猛藥，唯一的解釋就是選情告急，一方面出奧步、一方面下猛藥，不過選情告急也不需要出奧步，還是要朝正面的路走才對。