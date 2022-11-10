0402太魯閣號撞車出軌案，花蓮地方法院明天將就刑事一審宣判，已有多位罹難者家屬提前到花蓮，並赴事故現場遙祭親人，看著鐵軌、望著大海，心中思念已故親人；罹難家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君表示，希望透過司法正義，不要再有憾事發生！

今年7月22日花蓮地院進行最終審理程序，當時有30多位罹難者家屬手持純白桔梗、穿黑衣出庭追尋公義，檢察官出示調查證據，當庭斥責主要被告李義祥嘴上認罪，但擺出「我就爛」的態度；李義祥被控8罪，他認罪，但肇事逃逸拒認。全案辯論終結，審判長當庭告知，11月11日宣判。

去年4月2日，因承攬台鐵工程的包商李義祥操作不慎，致吊卡溜逸到在花蓮秀林鄉清水隧道北口前鐵軌，當時途經的太魯閣列車、載有498人因而撞上出軌，8節車廂嚴重損毀，釀成49人死亡、213人輕重傷，是台鐵近60年最嚴重的意外事故。

家屬歷經煎熬，即將等到一審宣判，王薇君受訪表示，已有多位家屬提前到花蓮，她並陪同前往事故現場，「那種失親之痛，心很痛」，也希望司法能主持公道。