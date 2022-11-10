新北市立圖書館總館11月舉辦新北市三重區五華國小「創意繪本展」，集結了7年來近百本「兒童原創繪本」，以及居家防疫期間，將繪本創作轉型為團體數位閱讀共讀計畫的「親師生共創繪本」成果，讓孩子在疫情期間仍可以創作屬於自己的繪本，也成為孩子一輩子最難忘的記憶。

新北市五華國小二年級的704位小朋友在疫情期間，以「聽顏色在說話」與「SDGs（聯合國永續發展目標）」為主題，與爸爸媽媽共同創作出27本繪本，11月於新北市立圖書館總館展出，分享閱讀。

繪本創作指導老師，同時也是今年師鐸獎得主的五華國小杜筱梅老師說，防疫線上教學期間，透過學校、教師與家長協力合作，由家長陪伴孩子一起蒐集資料、共同討論，然後照著老師的指導，創作圖文，讓孩子在繪本創作過程中，得以克服遠距教學的困難。

三年級的小臻說，和媽媽一起做菜，然後將製作過程手繪成食譜，最後完成《愉米之香》繪本，讓她覺得很有成就感，而媽媽第一次吃到孩子親手做的食物，也很感動。

新北市立圖書館館長王錦華表示，圖書館除了提供民眾免費閱讀，更可以協助學校與教師作為多元教學的應用，此次五華國小「創意繪本展」，便是支持學生創作，給予表演及發揮的平台。

此外，新北市立圖書館目前全市共有14個藝文創作發表空間，免費提供給個人、社區、學校及民間藝文團體等申請使用。五華國小葉綉燕校長說，每年的新書發表會，孩子們都很興奮期待，感謝新北市立圖書館提供孩子實踐自我價值的舞台，讓孩子的努力可以被更多人看見，希望大家都可以來看他們的作品。