天氣逐漸轉涼，而且日夜溫差大，不少人會吃薑母鴨、羊肉爐等進補，但小心越補越傷身。醫師近日提到，每年秋冬一到，因進補使痔瘡發作就醫人數會增加2至3成，進補食材通常都容易上火，建議民眾多搭配蔬菜與菇類，有助避免便秘或痔瘡困擾。

黃郁純醫師在臉書粉專提到，進補料理中通常都會有肉，除了能增加湯頭口感，中藥材內的脂溶性成分，可藉由與肉類燉煮的過程溶出營養素，有利人體攝取，例如薑母鴨、麻油雞、麻辣鍋等，不過這類料理喝了雖能補身體，但皆屬於較上火的食物，曾有痔瘡問題的患者，喝多了就容易發作。

黃郁純醫師提到，每年秋冬就有不少患者因進補，導致痔瘡發作而就醫，人數通常增加2至3成，除此之外，補湯用肉燉煮也較油膩，裡面還會添加酒精或辣椒等刺激性食物，也容易引發胃食道逆流症狀，或誘發急性膽囊炎，民眾進補時要注意。

黃郁純提醒，在過於油膩與缺乏高纖維蔬果的情況下，肉類消化後產生酸性代謝物，民眾因生活作息，經常久坐不運動、工作緊張、壓力大，就會出現便秘問題，進而導致痔瘡發作，進補時不要攝取過量肉類，還要多吃菇類與蔬菜，例如香菇、杏鮑菇、金針菇等、牛蒡、秋葵、地瓜葉等，都有助避免便秘或痔瘡問題。