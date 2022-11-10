桃園市桃園區新興國際中小學辦理年度校慶暨運動會，各班以世界各國為發想，打造該國家特色進行多國文化創意進場。（校方提供）

桃園市桃園區新興國際中小學辦理年度校慶暨運動會，各班以世界各國為發想，打造該國家特色進行多國文化創意進場。宛如來自世界5大洲32「國」派員來賀，場面熱鬧繽紛，宛如是一個小型聯合國嘉年華。

校方表示，新興國際中小學國小3至6年級、國中7至8年級，合計32個班，每班以抽籤到的國家發想，融入該國的服裝、語言、音樂、舞蹈及國家特色等，精心化妝打扮，並製作道具，以完全擬真的樣貌，進行多國文化創意進場，現場各國旗幟飄揚、「人民」齊聚，包括歐洲的挪威、瑞典、丹麥、匈牙利、義大利、法國、希臘、英國、冰島、西班牙、俄羅斯、瑞士、芬蘭、德國、荷蘭；美洲的墨西哥、智利、美國、巴西、阿根廷、加拿大；亞洲的韓國、蒙古、泰國、日本、印度、台灣、阿拉伯聯合大公國、土耳其；澳洲的澳大利亞、紐西蘭；非洲的埃及，氣氛熱烈，師生與家長嗨到最高點。

校方又說，新興國際中小學為拓展學生國際視野，結合國際教育的目標，讓中小學生透過多元活動，暸解國際社會、發展國際態度，以培養具國際素養、全球競合力與全球責任感的國際化人才，每年10月開始辦理國際教育系列活動，除了運動會多國文化創意進場，之前各班先抽取代表的國家後，以班級為單位，透過活動企畫、班級海報設計、教室布置、道具服裝製作與活動表演，以學生的視野去介紹並呈現各國的地理位置、歷史文化、傳統藝術、宏偉建築、風土民情與飲食文化等。

另外配合萬聖節、聖誕節、復活節舉辦各種應景的活動，辦理西餐禮儀教學與享用西餐，期許透過系列活動，在實作中讓學生體驗外國文化、了解各國的風俗，並激發孩子的潛能與團隊合作的榮譽心，整個學期全校都沉浸在異國文化與國際氛圍中。

新興高中魏宏恩總校長表示，新興國際中小學在創設之初即注重雙語與國際教育，共聘有10位外師，在國中、小開設多元課程與社團才藝，在中師、外師合作下，提升學生國際視野，以STEAM為教育核心素養，引進國外science教材，以小班教學的方式，幫助學生快樂、有趣、有效的學習英語與科學知識。

副總校長兼中小學校長林繼生則說，學校重視學生國際教育及拓展學生國際視野，透過平日外師教學及結合節慶與生活的各種體驗，讓學生近距離接觸國際人氏與國際文化，提早在學生心中埋下探索世界的種子，不但學習的領域更加寬廣豐富，也提升學生的國際視野，讓學生生根本土，鍊結世界。