封測大廠日月光投控（3711）旗下封測廠日月光半導體10日於馬來西亞檳城舉行四廠及五廠的新廠動土典禮，這兩座日月光馬來西亞廠新建的半導體封裝測試廠房，建築面積為98.2萬平方英尺，位於峇六拜自由工業區（Bayan Lepas）。日月光將在5年內投資3億美元，擴大馬來西亞生產廠房、採購先進設備、及訓練培養更多工程人才。

日月光馬來西亞檳城封測新廠預計於2025年完工，將為當地創造2,700個就業機會。新廠完工後，總建築面積將達到200萬平方英尺，是當前廠房面積的兩倍。新廠房的核心產品是有大量需求的銅片橋接（copper clip）和CMOS影像感測器封裝產品，並採用強調生態平衡、保育和資源回收再利用的綠色工法。

在5G通訊、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、車用電子發展的需求推動下，半導體產業快速增長，半導體專業封測代工（OSAT）成為全球電子供應鏈不可或缺的一環。日月光表示，作為OSAT領導廠商，馬來西亞廠自1991年以來持續為許多半導體公司提供封測服務，為消費性電子、通訊、工業及汽車產業提供先進晶片。日月光數十年來在馬來西亞持續地策略性資本投資，以獲取更多市場占有率並擴大業務範圍及服務深度。

檳城首席部長Chow Kon Yeow表示，看到像日月光這樣的投資者擴大在檳城的足跡，鞏固我們作為全球半導體樞紐的地位，令人振奮。檳城持續令人稱道的表現，極大地證明了其作為東方矽谷的持續卓越。此外，很高興地我們能提供有利環境，使日月光能夠實踐永續發展。今年是檳城工業化50周年，我期待見證下一個飛躍，在這個激動人心的時代提供巨大的價值創造前景，讓檳城在世界科技版圖中閃耀。通過InvestPenang計畫，檳城政府將全力以赴，為日月光馬來西亞廠在此的擴建項目提供最好的便利服務。

日月光東南亞區總裁李貴文表示，新建廠房展現日月光對檳城的區域穩定以及外國投資商業友好政策的信心。影響日月光投資決策的一個主要因素是檳城擁有多元且成熟的人才庫，多年來通過政府和產業的共同努力磨練培養出健全熟練的勞動力，其管理技能和專門技術的知識深度對於日月光在快節奏高科技產業的發展至關重要。

李貴文表示，過去兩年半，疫情帶來了諸多挑戰，但得益於馬來西亞廠員工的堅韌和支持，仍然能夠發展新業務並持續成長擴大，並獲得所有客戶多年來的信任和合作。馬來西亞廠是日月光全球營運不可或缺的一部分，將繼續為客戶提供領先技術、高品質服務，以及在市場不確定性下供應鏈策略性調整的彈性。

被稱為「東方矽谷」的檳城已成功轉型為馬來西亞領先的電機和電子（E＆E）樞紐，是許多世界領先科技公司的所在地。根據馬來西亞統計局和聯合國商品貿易統計局的數據，2019年檳城約占全球半導體出口總額5％。檳城一直是日月光全球製造的重要戰略位置之一，讓日月光的客戶能夠利用東南亞強大的產業生態系以及人才庫。