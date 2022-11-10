品牌廠華碩（2357）在積極去化庫存見效下，第三季財報順利擺脫前一季營運谷底，營益率及淨利率雙升，存貨水位季減15％、從原本逾2千億元降至1,745億元，雖毛利率因大力清庫及促銷，微降至11.6％，惟單季稅後純益季增逾2倍、回升至61.89億元，稅後每股盈餘8.3元。

華碩第三季品牌合併營收以季增、年增走勢回彈至1,329.35億元，PC產品線比重占達71％，主機板及顯示卡等零組件業務則因產品價格下跌，比重較去年同期的3成回檔至27％，智慧型手機產品比重仍占約2％。

其中在PC產品部分，華碩今年前三季出貨仍維持正成長動能、年增約1％，明顯優於整體產業（Windows系統PC）平均年減14％的衰退走勢，尤其在第三季PC產業持續下衰之際，華碩不僅在電競PC產品的單季營收有2成年增，在非Chromebook的商用PC產品營收，亦有10～15％的年成長。

展望第四季，華碩預估PC產品業務將季減15％，板卡等零組件產品業務則可望因受惠啟動新品周期帶動，季增5％。

在存貨去化部分，華碩先前訂下單季要去化200～300億元、下半年至少去化達500億元水位的目標，在第三季初步達標，單季即順利去化逾316億元，產品周轉天數也從上一季的182天，降至164天。