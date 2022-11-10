高速傳輸介面晶片廠創惟(6104)在車電佈局傳捷報，今(10)日董事長王國肇表示，其USB2.0集線器控制晶片GL7000，獲得歐系車廠奧迪採用，但是就產業狀況來說，因目前仍處庫存條階段，預計底第四季營運應該仍處低檔。

王國罩表示，現階段車內USB接口將越來越多，創惟在車電方面，除推出USB2.0集線器控制晶片外，也有推出魚眼倒車攝影相關晶片GL3004，他更透露，自家的USB2.0集線器控制晶片GL7000，已經被奧迪車種採用。

創惟第三季稅後獲利2500萬元，季減少80.85%、年減少85.8%，單季每股淨利0.28元，創下四年半以來新低；累計今年前三季營收 26.73億元，年增加21.37%，累計稅後獲利5.1億元，年增加45.71%，前三季每股淨利為5.65元。

王國罩表示，現階段PC、NB等消費性電子供應鏈仍持續以調整庫存為主，嚴重衝擊創惟的USB hub控制晶片出貨表現，預計第四季仍將處於營運低檔。