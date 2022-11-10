元大銀行前理財專員與客戶有異常資金往來，影響客戶數8人，所涉金額總計達1952萬元，顯示該行對理財專員行為控管及臨櫃交易確認機制有未確實執行內部控制制度情事，亦未落實以風險為導向之重大偶發事件查核機制，金管會處以600萬元罰緩。

金管會表示，該行前理財專員李員自106年2月至111年1月間有向客戶借貸、私下與客戶成立投資委任關係投資非屬該行核准銷售之金融商品、保管客戶已簽署空白單據、自製對帳單提供予客戶等不當行為，且該分行存匯人員辦理臨櫃交易時未覈實確認客戶身分及交易內容，受影響客戶數8人，所涉金額1,952萬元。

金管會指出，另該行亦未落實以風險為導向之重大偶發事件查核機制，致相關查核報告未能有效釐清案情全貌，案關缺失顯示該行有未確實執行內部控制制度之情事。

金管會續指，銀行應建立誠信經營文化及員工行為規範，以維繫社會大眾對銀行之信任，並應強化內部牽制與職責衝突職務之分開機制，以落實內部控制之有效性。金管會進一步呼籲民眾應避免與理財專員私下間資金往來及購買非屬銀行核准之金融商品或服務，且應定期檢視對帳單，以維護自身權益。