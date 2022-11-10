朴珍榮在《失控正義》中一人分飾2角。（圖／采昌提供）

韓團「GOT7」成員朴珍榮的主演驚悚動作片《失控正義》改編自韓民族文學獎獲獎作家朱元圭的同名小說，昨（9日）在首爾舉行製作發表會，導演金性秀率主要演員朴珍榮、金永敏、金東輝、宋健僖（又譯宋建熙）、許棟原（又譯許棟元）出席。只見5位演員皆穿深色正裝現身，一字排開氣勢十足。尤其朴珍榮必須在片中一人分飾2角，甚至還要展現替親人復仇時的真實打鬥動作，展現破格的演技變身，也讓他有感而發地表示：「不能不拍這部電影，即使再辛苦都要嘗試。」

故事描述一位雙胞胎弟弟，在聖誕節清晨被發現意外身亡，哥哥為復仇，獨自進入猶如化外之地的少年輔育院，對疑似殺害弟弟的兇手展開殘忍對決。導演金性秀表示：「大家觀賞這部電影，會產生不同的想法，有可能是復仇片，也有可能是驚悚片，但我認為本片反而是一部人情片。」並進一步解釋「要將少年輔育院內的極端矛盾與衝突，所引發的緊張感完全融入到演員們的演技當中」，朴珍榮卓越地一人分飾兩角，演繹善良卻患有智能障礙的弟弟，以及充滿暴戾之氣要為弟弟復仇的哥哥。他也完美消化為復仇而進行的真實打鬥動作，展現出前所未見的演技變身。

導演大讚朴珍榮的表現：「偶像活動時的朴珍榮，跟身為演員的朴珍榮不同。雖然擁有善良的形象，但也有如豺狼一般犀利敏銳的眼神，給我留下很深刻的印象。」朴珍榮也表示：「導演的電影很好看，正好聽說導演有新製作，所以讀了劇本。剛開始會懷疑自己能否勝任，尤其角色野性的模樣，要怎樣表現呢？也讓我因此產生好奇。因為故事有吸引力，讓我跟導演見面聊天時，產生不能不拍這部電影的想法，即使再辛苦也都要嘗試。」回顧4個月的拍攝過程，他說：「我不認為這是變身，只是想著要如何處理這2個人物，雖然有負擔，但感覺也沒有那種閒暇時間可以擔心。最重要的是，導演和製作團隊很照顧我，讓我先拍完弟弟的角色，之後才拍攝哥哥的角色，獲得了很多照顧。」

值得一提的是，《失控正義》因為有主角進入少年輔育院的劇情設定，也讓朴珍榮因此剃平頭演出，他對此表示：「與其說為了改變形象而選擇這部作品，不如說現在不演這個角色的話，可能就演不了了吧。角色被放置到那個環境，本身就會變成那樣，所以是為了配合角色而改變裝扮與髮型。」尤其他之前主演電視劇《柔美的細胞小將2》，劇中的造型跟本片截然不同，也讓他補充：「沒想到本片會這麼快上映，對於觀賞戲劇的觀眾來說，可能會感到有些陌生不適應，但就像喜愛該部作品一樣，如果因為投入角色觀賞本片的話，就會產生不同的樂趣。」《失控正義》即將在12月9日在台灣與南韓同步上映。