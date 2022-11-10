華承妍推出新單曲〈起床起床起床〉。（ONELEADER提供）

「新生代樂趣唱作人」華承妍的最新單曲〈起床起床起床〉，透過熱鬧又洗腦的旋律，讓聽者瞬間脫離夢鄉，元氣滿滿起床。其實整首歌的起伏，就是華承妍起床時經歷，製作過程加入許多真實屬於早晨的音效，包括鬧鐘、雞叫等，據悉聽了50種不同的雞叫，才選到歌曲裡用到的那隻公雞，且為了突出歌曲趣味性，還別出心裁地採樣電子遊戲音效。

其實華承妍大有來頭，才貌雙全的她，寫、唱、跳全能，從小學習音樂，共會彈奏鋼琴、吉他、悠克麗麗、黑管、貝斯、鍵盤等6種樂器，連聲樂都有有涉略；此外，華承妍畢業於日本早稻田大學，在校內即展露演繹長才，除擔任社團樂隊主唱兼吉他手，還是早稻田韓國舞蹈社TWINKLE的重要成員，在校時期還曾在ICC國際卡拉OK大賽拿下冠軍，成為日本星探追逐的寶藏新人。

華承妍繼個人首張EP《ONE 玩！》後，再次發揮自己的創玩實力，還開啟新身分─插畫家。在近日STAYREAL 15周年的「Stay Art 遇見藝術企劃」中，透過筆下角色「毛不羈」，展現不被枷鎖束縛的REAL自由感，同時也帶來了自己全新創作EP的第1首元氣迷你單曲〈起床起床起床〉。