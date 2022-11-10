微軟已故共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前收藏的畫作和雕像等藝術品今天以歷史天價15億美元（逾新台幣477億元）落槌，其中梵谷和塞尚等大師的畫作都拍出空前高價。

法新社報導，佳士得（Christie's）表示，晚間拍賣會結束後，艾倫的收藏品當中，有5幅畫作的拍賣價躋身上億美元俱樂部。

佳士得指出，今晚拍出的最高價藝術品是法國印象派大師塞拉（Georges Seurat）1888年的畫作「模特兒們（縮小版）」（Les Poseuses, Ensemble （small version））。這是一件著名的點彩畫作品，成交價為1億4924萬美元，包括佣金。

根據法新社計算，今晚拍出的藏品落槌價合計約為15億美元，包括法國畫家塞尚（Paul Cezanne）的風景畫「聖維克多山」（La Montagne Sainte-Victoire）以1億3780萬美元拍出，幾乎是塞尚作品最高拍賣價的兩倍多。

梵谷（Vincent Van Gogh）的畫作「有柏樹的果園」（Orchard with Cypresses）以1億1720萬美元落槌，同樣打破梵谷作品最高拍賣價紀錄。

佳士得宣布，所有拍賣所得將捐作慈善用途。

儘管共計150件拍賣品今天只拍出60件，其餘將在明天繼續拍賣，但艾倫的收藏品落槌價已超過蘇富比公司（Sotheby's）今年春季拍賣紐約地產大亨馬克洛藏品（The Macklowe Collection）創下的9億2200萬美元紀錄。

這次為期兩天的拍賣會在紐約舉行。專家指出，由於目前全球經濟情勢混亂且俄烏戰爭如火如荼進行，部分超級富豪已將藝術品視為安全的投資標的。