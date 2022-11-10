財經雜誌富比世（Forbes）公布2022中國富豪榜，在多種利空因素籠罩下，榜上富豪的財富總額從2021年的1.48兆美元大幅縮水至9,071億美元，跌幅達39％，創下20多年以來的最大跌幅。

大陸前三富豪維持不變，農夫山泉董事長鍾睒睒以623億美元財富蟬聯榜首，年跌幅僅5％。字節跳動創辦人張一鳴仍然位居榜單第二位，其財富為495億美元，年跌17％；全球最大的電動汽車電池製造商寧德時代董事長曾毓群位居第三，其財富為289億美元，年跌達43％。

香港信報10日報導，在今年的100位上榜大陸富豪中，有79人的財富下跌、12人重回榜單、4人對財富進行分割、3人首次上榜，僅2人的財富增長。

富比世表示，過去一年，大陸榜單上榜者的集體財富遭受全方位的重創。另一方面，儘管公司股價整體下跌，但電動汽車和太陽能等綠色科技領域的富豪仍然展現出強勁的耐力，表現突出。

其中，電子和互聯網行業的富豪在過去一年的財富表現不如人意。排第四位的騰訊主席馬化騰，財富從去年的491億美元，大跌至234億美元，跌幅52％。阿里巴巴創辦人馬雲排第五，財富由415億美元縮水至206億美元，跌幅50％。

小米創辦人雷軍今年排名第37位，由於全球需求不振，其財富從去年的179億美元急跌至76億美元，降幅超過50％。京東集團創辦人兼董事長劉強東排名第32位，其財富從去年的176億美元下降至83億美元。

另外，對大陸房地產富豪而言，過去一年也是十分艱難。財富跌幅最大的是排名第69位的碧桂園聯席主席楊惠妍，其財富從一年前的278億美元崩跌至49.1億美元。還有許多房地產富豪本次並未上榜，其中包括龍光集團創辦人及主席紀海鵬，以及深陷財務困境的中國恒大創辦人許家印。