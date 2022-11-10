今年10月拿下金鐘獎最具人氣戲劇節目獎的「火神的眼淚」，擔任此片製作人是擔綱多部影片導演、編劇、監製的李志薔，他也是義守大學傳播與設計學院電影與電視學系老師，今年以文學和電影雙棲身分，榮獲「2022高雄文藝獎」殊榮。

台灣大學機械研究所畢業的李志薔，在畢業後人生轉了彎，投入與機械完全不相關的文學與影視產業，曾獲得「聯合報文學獎」、「台灣省文學獎」、「中國文藝協會青年文學獎」等30多項獎項。

李志薔更是國內外影展常勝軍，電影「心靈時鐘」獲休士頓國際影展戲劇類長片金牌獎，電視劇「新丁花開」在第50屆金鐘獎大放異彩，「火神的眼淚」拿下金鐘獎有史以來第一座人氣獎。

得獎後的李志薔開心表示，拍攝「火神的眼淚」最大收穫是此劇發揮戲劇改變社會的力量，許多觀眾因為看了該劇後建立正確的消防觀念，紛紛購買住警器回家安裝，很多立委及縣市政府也開始進行一些改革，藉由戲劇的力量讓社會走向更好的發展，這正是他創作的動力。

這回獲得「2022高雄文藝獎」及50萬元的獎金，身為高雄人的他，特別謝謝高雄對他的厚愛，他說，高雄是他夢想的起點，因此從台北回到義守大學教書，傳承及培育影視創作人才，是他回報高雄的表現。