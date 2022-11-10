工業電腦廠維田(6570)公告2022年第三季營運成果。毛利率逐季提高，第三季毛利率40%，呈現雙增創新高表現，帶動營業利益、稅後淨利大幅增加，每股稅後盈餘(EPS)2.40元，更刷新單季歷史新高表現，獲利呈現逐季成長趨勢。前3季EPS同寫新高，前三季稅後淨利更賺贏歷年全年獲利，營運規模明顯躍升，今年全年合併營收及獲利可望再創下歷史新高。

維田第三季合併營收3.6億元，稅後淨利0.8億元，年成長50%與132%；每股稅後盈餘(EPS)2.40元，創單季歷史新高表現。維田表示，今年公司營運規模逐季擴大、加上美元匯率走升及產品售價調漲等因素，毛利率逐季提高，第三季毛利率40%，較第二季(37%)高出3個百分點，更較去年同期(35%)大幅增加5個百分點，創單季歷史新高，帶動營業利益、稅後淨利大幅增加，每股稅後盈餘(EPS)2.40元，更刷新單季歷史新高表現，獲利呈現逐季成長趨勢。

維田累計前三季合併營收8.4億元，稅後淨利1.3億元，分別成長37%、83%，每股稅後盈餘(EPS)為4.34元，則均創下歷史新高表現，前三季稅後淨利更賺贏歷年全年獲利，營運規模明顯躍升，今年全年合併營收及獲利可望再創下歷史新高。

維田進一步指出，目前大環境雖面臨通膨、升息、能源危機等問題，然維田主攻的智慧製造、智慧醫療、智慧交通三大業務皆屬剛性需求，較不易受到景氣循環影響，加上維田產品有防鏽、防塵、防水、防爆等特殊功能，具有較長的產品生命周期，產業特性是一旦採用就不易被取代，有助於公司維持長期穩健發展趨勢。

展望明年，看好美國經濟復甦動能仍相當強勁，明年起將持續強化與美國在地通路合作，尋求新的通路與合作對象，目前智慧製造領域訂單需求仍相當高，訂單能見度已達明年上半年，維田並同步看好智慧交通、電動車、船舶、石化、醫療產業等領域未來發展性，明年也將加強開發軟、硬體完整之解決方案，推出更完整的工業4.0解決方案，加速AIoT產業布局。