「偽造文書嫁禍國民黨，綠營側翼又翻車了！」綠營側翼粉專「無良公關公司」昨(9日)在臉書PO出偽造的藍營「狗仔跟拍」企劃書，遭國民黨台北市議員徐巧芯提告後秒道歉，成為側翼最速翻車現場。中廣董事長趙少康今(10日)在臉書發文批，無良公關在LINE社群中說關閉帳號是「競辦的人跟我討論後的決定」，要求民進黨台北市長候選人陳時中約束好友軍側翼，也譴責總統蔡英文對假訊息攻擊在野黨睜一隻眼閉一隻眼。

【全程字幕】打臉了！遭綠營側翼偽造簽名文件 徐巧芯「拿證據」怒報警提告

「昨天看到網路上大肆轉傳一則會議記錄，上面竟赫然寫著要找狗仔跟拍候選人，還要朝對手潑髒水。」趙少康表示，當時就覺得很奇怪，國民黨什麼時候也開始搞這招了？如果國民黨跟民進黨一樣「沒有什麼事不敢做，沒有什麼話不敢說」的話，執政權怎麼可能會丟？

趙少康指出，昨晚在《少康戰情室》節目中，立委洪孟楷就說他的簽名被假冒，果不其然，綠營側翼造假抹黑，被徐巧芯提告後立刻道歉，要不是提告及時，澄清得快，藍軍可能又要被這波假訊息的攻勢給淹沒。但令人奇怪的是，陳時中今天早上受訪才切割「無良公關」，說他們自己跟這起事件完全無關，馬上又被打臉，因為昨天無良公關才在綠營側翼LINE社群中說關閉帳號是「競辦的人跟我討論後的決定」。趙要問，這個「競辦」是哪個「競辦」？是陳時中的競辦還是徐巧芯、蔣萬安的競辦？

「到底是無良公關在LINE群內吹牛，還是你對媒體沒說實話？」趙少康直球提問陳時中，「這種行為你接受嗎？你認同嗎？」要不要公開譴責這些側翼的胡做非為、並約束好自己的友軍側翼，不讓他們禍亂輿論、分裂社會？

趙少康還問蔡英文，當初在鄭南榕遺像前發誓無法接受「收購粉專、傳遞假訊息」，過去動輒就呼籲國人「嚴防假訊息、嚴查假訊息」，現在怎麼悶不吭聲？難道假訊息攻擊的對象是在野黨，你就選擇睜一隻眼、閉一隻眼了嗎？倘若如此，民進黨還有什麼資格高喊「捍衛民主自由」？「一切攏是假！」