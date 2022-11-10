民進黨基隆市長候選人蔡適應台北大學博士論文遭檢舉抄襲，9月2日檢舉至今台北大學仍未公布結果，國民黨今辦記者會呼籲台北大學不要藉故拖延。對此，台北大學校方表示，目前還在等待校外專業人士審查，而法定審查期限是3個月，會在期限內完成審查。

國民黨文傳會副主委王鴻薇說，這次選舉中，前新竹市長林智堅台大碩士論文被檢舉35天公布結果，中華大學碩士論文被檢舉51天結果也出爐；國民黨立委許淑華逢甲碩士論文被檢舉70天後公布結果；民眾黨立委蔡壁如德明科大碩士論文，也在檢舉後62天結果出爐。

王鴻薇質疑，蔡適應台北大學博士論文被檢舉已經70天，至今仍未完成審定，不免讓民眾質疑，是否刻意要拖到選後才公告；她表示，距離選舉投票日只剩下16天，台北大學有義務要公布蔡適應博士論文審定的真相，讓基隆市的民眾能夠在公正客觀的前提下進行投票，呼籲台北大學不要藉故拖延，應比照其他學校盡速公布審查結果。

立法院國民黨團書記長李德維則強調，台北大學切勿故意拖延到月底選後才公布，也聽說台北大學已完成審定，但因為太接近選舉投票日，校方準備在選後一周才公布解果，若傳言屬實，台北大學是否刻意袒護蔡適應？

面對質疑，台北大學校方表示，論文案除了校內審訂，也須送予校外專業人士審查，目前已交予專業人士；校方也說，法定審查期限是3個月，校方會按照時程進行審查，至於是否有辦法在投票日前審查完成，校方強調無法確定，但一定會在期限內完成。