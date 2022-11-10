台北清真寺10日舉辦工程竣工感恩茶會，台北市長柯文哲也受邀出席。（張芷瑜攝）

在台北市新生南路上的「台北清真寺」已有60年歷史，古蹟外觀逐漸老舊，於今年完成第1期修復工程，共耗資2100萬元，北市文化局補助約1120萬元，工程包括屋頂防水、大殿穹頂、外牆花格磚新作開模等，10日舉辦工程竣工感恩茶會，沙烏地阿拉伯、馬來西亞、印尼等多國駐台代表也共襄盛舉。

台北清真寺建於1958年，並於1999年被指定為直轄市定古蹟，為近代台灣最早的回教建築，由建築師楊卓成設計，採用伊斯蘭建築風格，主殿為圓頂，正面設拱圈迴廊，兩側有一對高聳的邦克樓，又稱喚拜塔，回教建築不使用動物圖案，多運用植物或幾何紋樣作裝飾，讓建築呈現高雅清靜之感。

台北清真寺第1期修復工程，將外牆花格磚新作開模。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

台北市長柯文哲表示，台灣的穆斯林兄弟姊妹增加很多，不管是移工、看護及留華學生，還有因為商務來此上班的人，台北清真寺讓這些人找到歸屬感與心靈安靜，台北也舉辦很多活動，諸如每周五的禮拜、每年的齋戒月及忠孝節等重要節日，且全世界非回教國家，只有台北有開齋節，目前第1期修繕工程已經完成，第2期工程則要到明年五月才結束。

中國回教協會理事長張明峻表示，記得上暑期班、結婚都在這邊的禮堂，一路下來有很多環境老化，早期有過不全面維修，這次則是從1958年來，最大規模的市定古蹟維修，台北市已成為全世界非穆斯林城市第二名，北市也很照顧移工，並新增清真餐廳、穆斯林友善旅館等，拉近與穆斯林距離。

文化局表示，台北清真寺外觀及內裝老化，自2018年起陸續協助完成調查研究及緊急加固工程，今年再協助完成第1期修復工程，修復總共耗資2100萬元，文化局則補助約1120萬元。

文化局說明，第1期修復工程包括屋頂防水、大殿穹頂、前後衛塔修復、外牆花格磚新作開模、大殿地坪修復、排水蟲蟻防治，至室外車道修復等，後續第2期修復工程則包括門窗、室內天花牆面、夜間照明等，估總花費約1000萬元，文化局將補助40％經費。