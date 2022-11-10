東森《花甲少年趣旅行》本周六（12日）將播出「洪榮宏、苗可麗、張文綺、潘君侖」這組花甲少年遊台南的最後一集，負責第4天行程的導遊潘君侖，每項安排都讓長輩們誇讚不已，各種貼心行為更讓苗可麗直呼：「你好帥！你一直都在加分。」而張文綺在節目上大秀廚藝，一桌拿手好菜，被洪榮宏盛讚：「妳真的可以嫁了！」

旅途中，大家聊到與另一半的相處時會在意的細節時，洪榮宏難得透露與老婆（張瀞云）的日常甜蜜互動，他說女生其實很重感覺的，現在他每天早上起床都會「親一下」、「抱一下」展現浪漫的一面，張文綺直問：「現在還會嗎？」洪榮宏秒回：「當然啊！而且都要喇舌才夠，沒喇舌沒氣氛。」歌王難得話題尺度大開，差點嚇傻大家，苗可麗立刻一臉正經的說：「哥哥以前都不能講，就是憋太久了！」逗得大家笑開懷。

晚上抵達民宿後，身為原住民泰雅族的潘君侖，從小就愛吃肉，直接擔下烤肉的重責大任，擁有中餐丙級執照的張文綺，則在一旁烹調其他食材，一道簡單的「紅燒黃魚」，美味程度竟使洪榮宏吃到停不下來，頻頻點頭讚賞：「文綺，妳真的可以嫁了啦！太好吃了！」

這突如其來的高度好評，令張文綺驚喜不已、不敢置信，反覆追問確認洪榮宏：「真的嗎？」甚至大膽虧他：「因為通常洪爸情緒比較高的時候，都是直接背背包走人。」逗得洪榮宏哈哈大笑：「真的啦！」鬧到最後，連一旁的潘君侖看不下去，直呼：「假的啦！」3人一搭一唱的、感情很融洽，也讓錄影氣氛依舊超級歡樂。