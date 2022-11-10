美國期中選舉結果尚未明確，但是否會影響到美國對中政策及國際關係，備受關注。台大政治系教授兼主任張登及10日表示，拜登政府在此次選舉小敗為勝，美中關係或會在舉行拜習會時出現短期和緩，但並無法改善自由國際秩序的衰敗，大國衝突的管理仍更加困難。

政治大學國關中心舉辦「美國期中選舉後的政經情勢發展」座談會，張登及出席與談時說，所謂國際秩序就是不爆發大國戰爭的可能性，有序無政府的國際社會要維持秩序，就必須要有權力結構、理念和制度相輔相成。然而，從2019年美國總統川普試行脫鉤政策後，就有學者認為美國主導的「自由國際秩序」出現鬆動。

張登及說，2016年川普勝選，就象徵美國「內變」（社會變化）已累積到一定程度，並仍在延燒。而其他新興大國的工業產值、經濟體量與美國愈趨接近，在世界經濟的占比逐漸超過美國。這樣的「外變」加上內變，連動對自由國際秩序造成影響，「用實力說話，以規則為基礎」的原則遭遇步步進逼的挑戰。

張登及引述英國《經濟學人》報導指出，美國仍是50對50的國家，極左極右的差距非常小，拉鋸仍在持續，開放選民（swing voters）人數也在減少，如何重新定義美國的問題仍然存在。他認為，未來10年，美國兩黨少數的共識就是針對步步進逼的中國，而從疫情爆發到中共二十大召開，都讓外界對中國印象更為恐懼，成為「藉中國團結美國」的重要基礎。

張登及最後強調，美中關係或許會在二十國集團（G20）峰會期間會晤時，就氣候變遷、北韓核武問題上出現短期和緩，但長時間競爭是結構性的，不容易改變。美國期中選舉並無法改善自由國際秩序的衰敗，大國衝突的管理仍更加困難。