世界最大的實用化運輸機，安東諾夫(Antonov)的An-225「夢想」(Mriya)毀於2月24日的俄羅斯入侵，然而烏克蘭決定再造一架，以顯示烏克蘭重生的代表。安東諾夫公司總經理哈夫里洛夫（Yevhen Havrylov）稱，重造工作已在建行，目前的進度已達到30%。

航空百科新聞(AirDataNews)報導，哈夫里洛夫解釋，新的An-225，是由第2架未完成機身為基礎，以及已毀的1號機可用部件，其餘不足的部分另外重新製造。被問到組裝地點時，他僅說「在一個秘密的組裝中心」。

An-225是有史以來最大的飛機，機身長度84公尺、翼展88公尺，空重285公噸，最大起飛重量為 640公噸。An-225是由蘇聯時期的An-124運輸機發展而來，體積更大，引擎從4具增加到6具，其主要任務是運送暴風雪號太空梭，屬特殊用途運機。

在蘇聯解體時，工作停止的An-225的2號機，它的進度停留在70%。(圖/安東諾夫)

在蘇聯解體後，An-225有很長一段時間陳封在機庫裡，直到2000年重新整修，由安東諾夫飛機公司經營超大型貨運任務，雖然飛機只有1架，但是委託任務相當活絡。

然而，今年2月，An-225才剛完成運輸任務返回母公司進行整修維護時，卻很不湊巧的遇到俄羅斯入侵安東諾夫機場，An-225就這樣毀在機庫裡。從那時起，安東諾夫一直在請求各界捐款重建 An-225，耗資大約5億歐元。