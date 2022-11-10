卡式爐氣爆，金屬細小碎片高速噴濺，傷著雙眼角膜、左眼眼窩多處均有異物嵌入。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

40多歲的范姓男子日前疑使用卡式爐不慎發生氣爆意外，他首當其衝，金屬細小碎片高速噴濺，劃傷臉，並傷到雙眼角膜、眼窩，玻璃體和視網膜都受到傷害，就醫時視力只剩0.2，經送台中榮總啟動團隊治療，當天進行手術將眼睛內外異物逐一移除，並進行眼眶減壓術緩解組織發炎腫脹及血腫對視神經的壓迫，讓他雙眼矯正視力回復到1.0。

根據世界衛生組織記載，全球每年約有兩千萬人因眼外傷導致視力受損，甚至失明。在台灣，眼外傷每年發生率約為3％，並以青壯年族群為大宗；范姓男子在卡式爐瓦斯罐氣爆當下，金屬碎片飛濺插在角膜、眼眶及眼周，救治稍有延遲或閃失就可能造成失明。

台中榮總眼科部醫師黃于芳指出，氣爆當下瓦斯罐與內容物瞬間化為細小碎片高速噴濺，范男臉部受到傷害，雙眼角膜、左眼眼窩、以及臉處多處均有異物嵌入，其中角膜異物可能導致角膜感染、潰瘍、水腫，進一步影響角膜的透明度與完整度；另，而當異物進入眼眶或眼球內時，多數狀況會選擇手術移除，避免嚴重發炎與視神經受損等後遺症。

此外，傷者眼周傷害也一併出現，眼周結構包括眼瞼、眼眶骨、眼窩內的各種軟組織，受傷嚴重時可能影響眼球轉動、壓迫視神經等，對視力造成不可逆的傷害。

幸中榮眼科部的醫療團隊隨即啟動診治，當天進行緊急手術治療；黃于芳說，台中榮總眼外傷中心於2021年成立，包含了角膜、視神經、眼整形與視網膜等次專科，透過周全性的評估與處置以及跨越次專科的合作，為每年數以百計的眼外傷患者，進行及時且準確的診治。

黃于芳提醒，及早的診斷和處置能夠降低眼外傷的後遺症；若不慎發生眼外傷事件，請務必盡快至急診就診，釐清問題、對症下藥、積極治療，才有機會獲得更好的視力預後，迎接光明的視野與人生。