高雄市勞工局舉辦「小勞雄福企 溫暖心城市」幸福企業評選活動，今日在美麗島捷運站舉辦隆重的頒獎典禮。歷經報名篩選，專家評分和萬名網友票選，最後產生12家幸福企業，希望透過表揚活動，豎立標竿。另外，也公開表揚致力提升職場勞動條件、工作環境及勞資關係的事業單位。

「小勞雄福企 溫暖心城市」幸福企業頒獎典禮於10日登場，今年幸福企業的評選辦法，以「工資及福利」、「工時及休假」、「性平及友善職場」、「企業社會責任」為4大評比依據，且為公平起見，依員工人數分為3組。第一階段共50多間企業報名、186位民眾參與推薦，經資格篩選後，邀請專家學者評分，並同時讓近1萬4887位民眾透過網路參與票選，最後產生12家幸福企業。特色福利以提供各種優於法令，或是營造歡樂的職場氣氛。

高雄市勞工局長周登春表示，希望透過表揚活動，豎立標竿，讓更多的事業單位見賢思齊，營造友善職場。

此外，為了達到勞資共榮及鼓勵事業單位持續改善工作環境，提升職場安全衛生水準，勞工局同時表揚110年簽訂團體協約的16家績優單位及工會，以及4家推行職業安全衛生優良單位及6位績優人員。

其中，榮獲職業安全衛生優良單位的高雄港務分公司表示，員工是企業永續推動的基石，考量員工平均年齡打造全方位健康管理機制，深入傾聽利害相關者的期望與需求，提供「照顧3歲以下子女，縮短工時制度」、「12歲以下同住家人確診，員工是為主要照顧者，得申請居家辦公」及「成立職場互助教保服務中心」等一系列友善職場制度。並致力推動職場智慧健管概念，朝向多方位職場員工健康、賦能、及宜業宜創的「心」模式出發。