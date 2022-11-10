受惠高雄房市上漲，華友聯（1436）今年前三季營收32.43億元，每股稅後盈餘5.58元，已雙雙刷新歷年的全年營收和全年獲利紀錄，由於華友聯還有部份已售建案交屋入帳，因此，今年全年營收將再向上挺進。

華友聯董事會10日通過今年前三季營收32.43億元，比去年同期的24.23億元，年增33.84％，今年前三季每股稅後盈餘5.58元，比去年同期的5.39元，年增3.53％。

近年獲利和營收迭創新高的華友聯，歷來全年最高營收是去年的27.59億元，最高EPS是去年的5.08元，因此，華友聯光是今年前三季的營收和獲利，已雙雙刷新歷年的全年營收和全年獲利紀錄。

華友聯董事長陸炤廷10日表示，今年營收主要靠「i世界一期」和「H Time」這2個建案，在預售時暢銷，並在今年下半年陸續過戶交屋的入帳，「H Time」過戶已近尾聲，「i世界一期」在扣除10月的入帳之後，大約還有4億元可在今年11月或12月交屋入帳。

華友聯累計今年前10月營收約36.56億元，年增約45.72％，法人推估，以華友聯的預售入帳狀況，今年全年營收大約在40億元左右。

至於明年的入帳來源，陸炤廷指出，總銷大約25億元的台南CASA大樓住宅，因預售時已經完銷，因此，可望成為明年第四季的營收來源，另外，「i世界一期」大約還有可供銷售入帳的金額5億元。

華友聯副總經理吳家德則在10日的線上法說，回答法人提問的「或有收入」時表示，桃園楊梅15,000坪的工業用地，正根據潛在客戶的反應，將一宗基地分為4塊，除了一塊7千多坪，其餘的3塊各有2千多坪，買家比較好彈性運用。

吳家德表示，目前每坪開價約17萬元，如果楊梅土地順利處分，將會列入明年的業外營收。