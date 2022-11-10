為促進地方繁榮，打造宜居的城市環境，彰化縣政府委託彰化市公所代辦彰化市第二停車場「興建營運移轉」（BOT）案，成功引進益彰公司投資，興建立體停車場結合複合式商場，10日舉辦彰化市第二停車場興建營運移轉案拆除動工，象徵開發案進入施工階段，預計於2024年底迎來彰化縣首座百貨公司-中友百貨彰化店。

彰化縣政府與彰化市公所共同合作，在彰化市第二停車場現地，舉辦彰化市第二停車場興建營運移轉案拆除動工，象徵開發案進入施工階段，預計於2024年底迎來彰化縣首座百貨公司-中友百貨彰化店，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、益彰公司副店長王勝豐，及各級民意代表，與會觀禮，共同見證。

王惠美表示，大家期待很久了，中友百貨是彰化縣第一個BOT案，今天是彰化市第二停車場興建營運移轉案拆除，中友百貨正式動工，接著，還有彰化縣的第二個BOT案，也是第一間五星級飯店，在鹿港轉運站BOT案，也順利成功招商，彰化正在改變，除第一間百貨公司入駐之外，在鹿港也將有第一間五星級飯店，由帝寶工業集團與台中星享道酒店共同投資。

另外，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，也已進行開工；彰化市延平公園地下停車場工程、彰化火車站後站立體停車場工程，正在施建中；彰化市機28土地開發的BOT案，7月已送至中央，目前尚在審核當中，期待能夠盡早通過，以盡快進行後續招商，期待未來彰化市蛋黃區有非常大的轉型，彰化展開雙手，擁抱大家，也歡迎大家多來彰化投資，創造更多投資機會，為彰化共同努力。

王惠美說，感謝中友「慧眼識英雄」，選擇「投資彰化」，期待未來能提供鄉親購物、休閒等的優質空間，另外，感謝中友百貨在台中的小農市集，提供一樓的空間，讓彰化優鮮的小農們，能夠展現彰化農業的實力，並運用中友百貨購物網APP行銷。

林世賢指出，很高興今天正式將彰化市公所的建築物所有權拆除掉，土地已經移交益彰公司，益彰公司及中友百貨已正式向彰化縣政府提出建造申請，縣長王惠美很用心，縣府團隊也支持這案子快速的完成，在交評、都審、建照審查通過後，馬上可以開始興建，興建工期為3年。

這是彰化縣第一個BOT案，也是全國唯一和鄉鎮市公所合作共同推動成功的BOT案，具有指標性的意義。完工後，不只對於彰化市公所的財政、彰化未來的整體發展有很大的幫助，相信對於其他BOT案也有所幫助，未來市公所也願意持續跟縣政府合作，彰化市機28土地開發衛生局用地，彰化市公所將持續與縣府合作，期待在彰化市區形成廣大的商圈，對彰化市的整體經濟發展有很大的幫忙。

益彰公司副店長王勝豐致詞時強調，之所以選擇彰化市第二停車場，來興建中友百貨案，自然是有相當完善的投資規劃，感謝縣長王惠美及市長林世賢的共同支持，目前都依照進度進行，期待未來能更加速，讓中友百貨早日完工。

彰化縣交通處透露，中友百貨彰化店預計投資43億元，並採百貨公司與立體停車場共構。其中，百貨公司設計地下2層、地上14層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城，以購物、美食、娛樂、體驗為四大經營主軸，包含國際名品、電影院、親子遊樂、大型主題餐廳、美食街，及藝文展覽演出等綜合型服務設施。

該百貨公司與立體停車場的共構大樓，還提供近1,000席汽車位、1,500席機車位，包含電動車、身障、婦幼專用停車格，及自行車專屬停車區，可全方位服務各類運具，提供友善停車環境，除滿足百貨商城停車需求，亦可解決鄰近區域停車不足問題。