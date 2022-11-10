選擇真的比努力重要嗎？一名年薪百萬的工程師表示，每次和文組好友聚餐時，都會聽到對方抱怨低薪問題，讓他開始反思，自己年薪高於好友將近7倍，但雙方在求學時付出的努力近乎同等，不禁感慨自己運氣好，「踩著他們在資本主義社會上吃香喝辣」。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，自己從台大畢業後在科技業工作五年，年薪至少有300萬元，近年來和非理工、醫學相關科系的朋友吃飯時，都會聽到他們抱怨「薪水只有3萬多」，且不管怎麼努力跳槽，薪水都有天花板，「4、5萬元就已經非常頂，要擠進主管職才有辦法」。

「我知道他們也都是認真、有理想的人，不全然都是高中玩三年、大學爽四年」，原PO表示，文組好友可能只是對理工沒興趣、沒天分，或是沒有遇到好的數學和物理老師，導致只能選擇相對科技業低薪的工作。原PO感慨，現在自己的年薪等於文組好友工作6至7年的薪水，這種落差光用想的就覺得很可怕，直說：「不覺得當年求學時的努力有他們6到7倍這麼多，甚至2倍可能都沒有」。

文末原PO表示，不曉得該如何安慰這樣的朋友，每次聚餐完，都覺得自己很有罪惡感，「好像是運氣好，踩著他們在資本主義社會上吃香喝辣」。

文章曝光後，引來許多人回應，「科技業收入高是因為一個人創造的價值高，非理工的人說真的，年產出能有多少」、「這是台灣產業結構問題，如果在美國，金融或律師也不會比科技業差」、「電資多的是對自己專業沒興趣的人，科技業賺錢也不是這一兩年的事，就是個人選擇的不同」、「不用安慰啦，文組生都知道自己選擇的後果，大部分都只是抱怨一下，找個出口發洩」。