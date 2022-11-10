警方在專案期間共查扣不法所得5.5億餘元。(林郁平攝)

刑事局偵六大隊日前破獲中部一個網路博弈集團，逮捕「萬博集團」45歲徐姓主嫌及其張姓女友等57人到案，警方搜索時，赫然發現張女擁有HERMES、PRADA、CHANNEL、LV、DIOR等77個名牌包，徐嫌也收藏勞力士、沛納海、百達翡麗、愛彼等10只名錶，及保時捷、賓士G63等輛名車，專案小組除將這些名牌、名車全部查扣外，另查扣現金5039萬元，初估該集團一年獲利高達上百億元。

九合一地方選舉在即，警政署配合高檢署與各地檢署，10月24日至11月9日發動第2波「選前查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，動員全國警察機關同步查緝地下匯兌、洗錢水房及賭博犯罪，專案期間查扣不法所得共5.5億餘元，另清查地下匯兌、洗錢金額及投注賭資總計高達700億餘元。

刑事局偵四大隊在屏東查獲一對吳姓兄弟檔，涉嫌經營六合彩簽賭，並兼營屏東某鄉長選舉的選舉賭盤，發現嫌犯以1比1開盤，每注最少1萬元，吳嫌可從中抽取500元，專案小組共逮捕9人到案，其中包含5名賭客，查扣賭資88萬餘元、帳冊、槍枝主要零件及海洛因等贓證物。

另刑事局偵七大隊破獲王姓男子等19人成立洗錢水房，以加密貨幣買賣為掩護，專替詐欺集團銷贓、洗錢，共查扣現金1763萬餘元、裁定財產扣押金額2900萬餘元、手機8支、筆電、存摺及金融卡等證物。