國巨公司(2327)公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為63.97億元，季增7.9%，以現金減資後股數4.173億計算，單季每股盈餘為15.33元，累計前3季每股盈餘為44.5元；展望第4季，國巨表示，利基型產品訂單維持穩健，但標準型產品存貨調整將比預期長，且工作天數減少，加上不確定性因素仍高，預估第4季合併營收將季減個位數，單季毛利率及營業淨利率均將季減2個百分點以內。

國巨今天下午舉行線上法說會，電子產業旺季不旺，國巨第3季合併營收307.95億元，較上季減少1.7%，較去年同期增加4.8%，為單季歷史次高，單季合併毛利率為 38.5%，較上季減少0.3個百分點，年減2.6個百分點，營業淨利為76.77億元，營業淨利率為24.9%，較上季減少0.3個百分點，年減4 個百分點，非營業項目淨收入為5.85億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得5.66億元，單季歸屬於業主合併稅後盈餘為63.97 億元，較上季增加7.9%，但年減6.3%，以減資前股數5.286億計算，單季每股盈餘為12.1元，若以減資後股數4.173億計算，每股盈餘則為15.33元。

國巨前3季合併營收922.52億元，年增14.1%，合併毛利率為38.5%，較去年同期減少2個百分點，營業淨利為230.51億元，營業淨利率為25%，年減2.8個百分點，非營業項目淨收入為16.35億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得15.87億元，歸屬於業主之稅後盈餘為185.68億元，年增2.2%，以減資前股數計算，每股盈餘為34.74元，若以減資後股數計算，每股盈餘44.5元。

展望第4季，國巨表示，公司營收佔比高的利基型產品訂單維持穩健，但標準型產品存貨調整期將比預期延長，且工作天數因10月中國長假及12月歐美聖誕假期而減少，加上全球疫情、中國封城、通貨膨脹及國際局勢等不確定性因素仍高，預估第4季合併營收將季減個位數，單季毛利率及營業淨利率均將季減2個百分點以內。

目前國巨特殊品的BB ratio約在1上下、標準品則低於1。

在產能利用率方面，國巨預估，第4季標準品產能利用率將由第3季的50%到60%降至45%~55%；特殊品產能利用率則在85%以上。