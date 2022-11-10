華碩（2357）今（10）日舉行法說會，公布今年第3季財報，受到通膨及終端需求轉弱及消費者信心等因素，毛利率呈現衰退，但營益率逐步向上，單季EPS為8.3元。華碩預估，本季PC業務將季減15%，但零組件（涵蓋主機板及顯示卡）業務則季增5%，今年第四季華碩整體營收估將呈年減及季減。展望明年NB/PC市場仍將有高個位數至2位數的衰退，但華碩依然訂下積極擴張目標，也就是超越市場約10%。

華碩第3季財報，品牌營收1329.35億元，季增15%、年增2%，毛利率11.6%，季減0.6個百分點、年減7個百分點，營益率2.3%，季增0.6個百分點、年減6個百分點，稅後盈餘為61.89億元，季增226%、但年減45%，EPS為8.3元。累計前三季稅後盈餘為185.15億元，年減43%，EPS為 24.9元。

華碩在庫存去化策略下，第三季庫存金額從上季2061.93億元高點降至1745.06億元、季減約15%。